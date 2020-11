Pénurie de Kérosène, Pénurie d’Eau

Pénurie ? A HaYba on débat sur le mot exact pour qualifier les niveaux de la disponibilité et l’approvisionnement en kérosène (pétrole lampant, gashi) et en eau.

La photo a été prise à 06h03 à la station Bonzami. Les gens viennent à partir de 4h du matin poser leurs jerrycans pour être sûrs d’en disposer pour les besoins domestiques ou pour en revendre dans les les localités. A priori la Société Comorienne d’Hydrocarbures est bien approvisionnée, alors comment expliquer ces courses ? Citons un danger : l’augmentation des incendies quand le stockage des jerrycans et en bouteilles croit dans les maisons

Pour l’eau. C’est clair. Nous sommes en Asihazi, Kashkazi, la saison des pluies. Elles ne sont pas là. Les queues autour des pompes publiques et des véhicules revendeurs d’eau, sont impressionnantes. Particularité tragi-comique : l’eau peut arriver entre 4 et 7h du matin pour une heure ou deux. Les revendeurs d’eau par camionnette ou brouette se positionnent des 3 heures du matin. S’il n’y y pas de policier pour imposer un approvisionnement de 1à 2 jerrycans par personne, le-s plus fort-d monopolise-nt toute la livraison. Les affrontements physiques ne sont pas rares.

Photos : 1 et 2 queue de jerrycans à la station Bonzami.

3 – Pompe à eau à Mbuzini

Hayba