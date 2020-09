Pique-nique gratuit de l’opposition au parc de Sarcelles, du poulet pour chasser Azali

Ce samedi 12 septembre une partie de l’opposition en France organise un pique-nique pour lancer la révolution Ylang Ylang. Après 78ème rassemblements à la place de la République sans aucun résultat, et des placements à Genève, l’opposition rénove et change de lieu avec un nouveau concept Ylang Ylang révolution. Le changement se fera autour d’un barbecue avec du poulet. Les organisateurs espèrent chasser Azali Assoumani en 2021. Ce rendez-vous aura lieu au parc de Sarcelles. Bien sûr c’est gratuit et le poulet est à volonté mais vous aurez droit aux mêmes discours et promesses qu’à la place de la République. Les dinosaures de l’opposition seront présents.