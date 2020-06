Plainte pour harcèlement sexuel en milieu professionnel

Par Hifadhu Comores

Une Femme victime d’Harcèlement sexuel dans son milieu de travail est venue porter plainte et nous avons comme à l’accoutumée orienté la victime vers le service d’écoute . Nous apprenons qu’un défilé de cadres de l’armée nationale et du Ministère de l’intérieur serait en cours pour étouffer ce dossier dont plusieurs femmes sont également victime dans cette société et sont même prêtes à témoigner devant un jury. Si ces faits sont vérifiés, le pays va de mal en pire. Notre de devoir est de continuer à dénoncer et interpeller les autorités pour une prise de conscience de toutes les parties prenantes. AND ET INTERIEUR SERAIENT CONTRE LA JUSTICE KODO BOBAYAAAA YAPVO MASALA YAZIDI.

