Plus de 13 000 agents ont vu leurs salaires en hausse

Après la promesse de payer les fonctionnaires chaque 25 du mois, le gouvernement vient d’avancer 13 460 agents de la fonction publique. Ces derniers ont vu leur salaire en hausse si l’on en croit Omar Chayhane, directeur général de la fonction publique.

« Effectivement, il y a un eu des avancements indiciaires des fonctionnaires », affirme avec certitude le directeur général de la fonction publique. Dans un entretien, Omar Chayhane montre que presque tous les agents de l’Etat ont obtenu cet avancement qui est d’ailleurs selon le directeur, une des promesses majeures du chef de l’Etat.

Ce dernier indique qu’ils sont au nombre de 13460 agents à avoir déjà bénéficié de cet avancement indiciaire dès le paiement du mois de février 2021. Toutefois, il y a certains agents dont les travaux de régularisation ne sont pas encore finalisés. « Les magistrats et la police nationale, seront quant à eux avancés au cours du mois de mars prochain », précise-t-il.

Pour rappel, vers la fin de l’année dernière, le gouvernement avait fait deux promesses à l’endroit des agents de la fonction publique. Il s’agit du paiement chaque 25 du mois ainsi que leurs avancements indiciaires gelés depuis plusieurs années. « Il ne s’agit pas d’une affaire simple, reconnaît le directeur général de la fonction publique. Nous avons fait un travail formidable. En tout cas, nous avons fait tout ce qu’on pouvait faire à notre niveau et le reste relève de la présidence pour les magistrat et le ministre de l’intérieur pour la police nationale ». Il faut rappeler que les avancements et la valorisation de la grille indiciaire, fait partie des grandes revendications des organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Ibnou M. Abdou / LGDC