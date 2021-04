Plus de 20 personnes aux mains de la police pour non respect des prix fixés par le gouvernement

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation des prix des produits importés plus particulièrement ceux qui sont encadrés par l’arrêté du ministre de l’économie, Houmed M’Saidié pour le mois de Ramadan, le service de contrôle des prix est descendu sur le train ce matin. Après des visites dans les deux principaux marchés de la capitale à savoir Volo Volo et Shindo sha mbwani, plus de 20 personnes sont appréhendées par la police et se trouvent actuellement au commissariat central de Moroni.

Selon le directeur général de l’économie et du commerce, Abdou Nassur Madi, la loi sera appliquée contre ces récalcitrants. Les sanctions prévues sont de l’ordre d’amandes, suspension d’activités momentanément, présentation devant un juge et éventuellement la prison. Le service de contrôle des prix entend continuer son travail afin de garantir le respect des prix fixés par le gouvernement en ce mois de partage et de soutien mutuel.

Source : Ministère de l’économie.