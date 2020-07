Plus de 200 personnes sont mis en chômage à la douane

Plusieurs chauffeurs qui exerçaient à la douane sont mis au chômage techniquement par le directeur de la douane, Kamal Soefo. Ils n’étaient pas des salariés de l’État mais nourrissaient leurs familles à travaux leurs travaux qu’ils effectuaient à la douane. Ils crient et appellent le gouvernement à les aider.

« Nous travaillions ici à la douane. Mais depuis un certain moment, on nous a mis au chômage. Nos camions transportaient les colis ( chevrons, fer,..) de l’endroit où sont stoqués. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. La direction de la douane impose aux propriétaires des conteneurs de les enlever directement. Nous demandons le gouvernement de nous aider « , les chauffeurs.