Déclaration Fakihi Mradabi président du RDDC : « Plus de 30% des manifestants du Dimanche sont des infiltrés qui demasquent les différents mensonges de l’opposition Conséquence l’opposition est divisée plus que jamais et nous saluons les différents risques qu’ils prennent en attendant leur sortie de l’ombre bientôt », Fakihi Mradabi.