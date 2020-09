Plus de 3900 Comoriens ont obtenu la nationalité française en 2018

Diaspora: La stabilité politique, économique et la liberté poussent de plus en plus d’étrangers à demander la nationalité française. Les Comoriens n’échappent pas à la règle. Ils étaient 3903 à avoir obtenu la nationalité française selon les données 2018 d’Eurostat. Ils pourront voyager librement sans demander de Visa dans plusieurs pays.

La nationalité française est la première au monde. Pour la huitième année consécutive, la nationalité française vient d’être désignée meilleure nationalité du monde selon l’Indice de qualité de la nationalité de Kälin et Kochenov (QNI). Pour établir ce constat, les auteurs de cette évaluation s’appuient sur plusieurs critères internes et externes aux pays étudiés tels que la paix et la stabilité, la puissance économique, le développement humain, la liberté de voyager ou de travailler à l’étranger…