Anjouan. Une prétendue protection civile vire à une répression régulière de la population par les forces mixtes de l’ordre (gendarmerie et armée), en plein mois de ramadan.

La raison de cette ignominie nocturne, la violation par certains jeunes du couvre feu instauré dans la précipitation samedi dernier, sans que la population puisse être préalablement préparée à cette nouvelle mesure gouvernementale.

Hier, mercredi vers 21h00, c’était le summum: plusieurs citoyens tabassés, humiliés et traînés de force jusqu’au camp militaire de Sangani. Des témoignages révoltants ne cessent de me parvenir mais dans une dictature nous n’avons que les yeux pour pleurer en attendant des jours meilleurs inchallah. Bon ramadan et restez chez vous.

Kamal Ali Yahoudha