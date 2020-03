Plusieurs comoriens bloqués à Darsalam par Air Tanzanie risquent de traîner

Le note circulaire qui suspend les vols provenant de la Tanzanie, la réunion et mayotte a provoqué un bouleversement chez les comoriens commerçants qui se sont rendus en Tanzanie. Ils veulent rentrer. Dès l’aube, ils se sont rendus au siège de Air Tanzanie pour espérer changer leurs billet et retourner le plus vite possible.

La surprise, il n y aura qu’un seul vol, le mardi. Impossible de changer gratuitement le retour. Certains agents de cette agence proposent de leur changer le billet mais en échange d’une fameuse somme de 400 euros. Contactés par les passagers, l’ambassadeur des Comores en Tanzanie ne répondent plus, pourtant il leur avait promis d’intervenir.