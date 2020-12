Plusieurs quartiers de Moroni privés d’eau

La pénurie d’eau se rajoute du manque de l’électricité. Plusieurs quartiers de la capitale au sud sont privés d’eau depuis la semaine dernière. Une situation qui rend difficile la vie quotidienne des habitants de la capitale des Comores. Selon nos confrères de Hayba fm, la direction rejette la faute à la société d’électricité SONOLEC.

Les délestages devenues monnaie courante de la sonelec serait la cause de cette pénurie. La direction de Sonelec n’a pas nié ces accusations. La SONEDE s’est préoccupe par cette situation et multiplie les efforts pour que cette situation change le plus vite possible