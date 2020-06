Port de Mutsamudu : «Si ce n’est pas du dégraissage, ça y ressemble»

«Officiellement, ces employés sont mis au chômage technique, et on leur a promis 40% de leur salaire à chaque fin de mois, jusqu’à nouvel ordre. Mais il faut être crédule pour croire qu’ils seront reconduits à leurs postes, ni même s’ils continueront à percevoir ce demi-salaire pendant encore longtemps« , confie notre source.

Les agents concernés par cette mise au chômage technique sans délai de retour seraient au nombre de 150 au total. La réduction de leurs salaires aurait, selon toujours notre interlocuteur, permis à l’établissement de réaliser un tiers d’économie sur la masse salariale globale : celle-ci serait en effet passée de 32 à 22 millions de francs.

Il faut rappeler que le port de Mutsamudu, comme d’autres établissements publics, avait pris la décision d’envoyer une partie de son personnel en congé, afin de s’aligner sur une des mesures de prévention contre le Covid19, à savoir la distanciation sociale en milieu professionnel. C’est ce personnel-là qui serait aujourd’hui en grande partie visé par ce dégraissage.

À en croire toujours notre source, trois principaux critères ont été en outre définis par la direction générale de la Société comorienne des ports (SCP) pour décider du personnel à garder dans la boîte, et pourtant le choix de ceux qui doivent partir aurait été fait au mépris desdits critères.

(…) après l’établissement de la liste, la direction générale est encore venue dire aux chefs des départements que des ministres viendront intercéder…

« La direction nous avait informé que les trois critères suivants détermineraient le personnel à garder : compétences, assiduité et ancienneté. Et pourtant la liste des gens à renvoyer comprend un peu de tout : des gens recrutés récemment, qui s’absentent au travail ou qui n’y font rien, mais aussi des agents plus anciens, qui travaillent. Mais ce n’est pas tout : après l’établissement de la liste, la direction générale est encore venue dire aux chefs des départements que des ministres viendront intercéder en faveur de certains agents, et qu’il ne fallait surtout pas rejeter leurs intercessions« , confie de nouveau notre informateur.

Il faut tout juste rappeler que ce n’est pas la première fois qu’un dégraissage est annoncé au port de Mutsamudu. Il a été plusieurs fois déjà opéré dans le passé, mais chaque nouveau directeur nommé emmène ses nouveaux agents. L’effectif de cet établissement a déjà parfois avoisiné les 500 agents, alors que de précédentes évaluations internes avaient estimé le nombre d’agents utiles pour faire fonctionner la boîte à seulement 80 au maximum.

J.L/Canal Anjouan