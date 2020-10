Pour ce proche de kiki, Kiki pourrait renverser Azali

Un proche du ministre de l’intérieur Mohamed Daoud alerte la mouvance présidentielle et les membres du parti CRC. Selon lui, Azali Assoumani be serait pas président aujourd’hui si Kiki n’avait pas mouillé sa chemise pour le triomphe des voix des urnes : » Au tour de Kiki.

Le candidat aux présidentielles Fahami Said Ibrahim était admissible au 2ème tour des présidentielles 2016. Il se fait éjecter. Nul rapport de force pour faire valoir son droit. Terminus donc.

Azali candidat présidentiel à été repêché. L’honorable Oustadh Ahemd Abdallah Mohamed Sambi a mouillé son Djouba pour l’apporter les électeurs nécessaires.

Kiki a assuré sa sécurité. Il a passé le temps nécessaire au palais pour que la jouissances des votes soient effectifs.

Et oui comme nous a dit Bernard Tapis . » le principe de la vie n’est pas de posséder mais de jouir » combien ont gagné des votes électeurs mais ils furent privés de la jouissances des résultats ?

Alors ces 2 là ont bigrement contribué qu’à Azali soit président en 2016.

Depuis 2016 Kiki a fait le job pour Azali plus que tout autre.

Il a été le monteur de sécuritaire de la conquête du pouvoir actuel d’Azali il fait les sales boulots.

Il a été d’une fidèlite exemplaire .

Alors de grâce Kiki à droit de retour de l’ascenseur.

Ses compagnons des communales ont gagné selon les règles et normes de la gouvernance événementielle et conflictuelle.

Qu’Azali soit pour une fois reconnaissant et laisse aux compagnons de Kiki de jouir eux aussi des pouvoirs communaux acquis.

Courou Courou a dit Azali pour lui.

Courou Courou aujourd’hui pour Kiki.

A défaut Kiki sera en droit de s’émanciper et de lancer un dynamique de conquête de la magistrature suprême avec la Maison Génération Avenir : MGA

