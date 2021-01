Pour Daoud, le développement aux Comores est impossible

Pour l’homme d’affaires Daoud Halifa, le développement des Comores est impossible. Pour lui, le peuple n’a pas encore pris conscience de ce qu’il faut faire. Voici ses explications:

«Parler de développement aux Comores sur la base de la structure politique et économique que nous entretenons depuis l’indépendance jusqu’à nos jours , c’est se tromper sur le sens du mot développement.

Envisager un développement, le premier étage est indéniablement la prise de conscience de soi , vous ne pouvez jamais aller voir un médecin sans prendre conscience que vous êtes malade.

C’est ce qui arrive aux Comoriens, ils sont malades, mais ne le savent, il est donc logique qu’ils ne cherchent pas remède.

C’est un phénomène normal, mais animal de pas savoir qu’on a mal .

C’est un sentiment que nous partageons avec le chien , le chien a comme caractéristique de ne pas ressentir son monde intérieur, de ce fait il ne peut être créatif.

Même si comparaison n’est pas raison, la misère régnant en notre sein et dont nous ne savons pas comment s’en sortir , réside dans l’absence de diagnostic.

La démarche proposée ici est de procéder à une rétrospective , d’où sommes nous depuis 《 depuis cette maudite indépendance » jusqu’alors.

Avons nous faillis et où ?

Partant de ce diagnostic que nous aurons obtenus, on peut déjà commencer à parler de remède.

Mais qui établit l’ordonnance ? c’est sont les spécialistes.

Tant que l’on aura pas compris que la différence existant entre les animaux et nous est l’organisation, rien de mieux ne se fera.

Plaider pour le développement des Comores sans changer les structures et en conséquence les mentalités est un jeu périlleux, nous sommes donc un peuple en péril .

Qui veut relever le défi, personne ne se profile à l’horizon et c’est ça le danger >>, Daoud Halifa sur son mur Facebook