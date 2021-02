Pour éviter les tricheries, Ethiopian Airlaines effectuera des tests à Hahaya

Pour éviter la fraude massive des tests PCR au COVID-19, l’agence Éthiopian Airlines s’est proposé de faire ses propres tests à l’aéroport Prince Said Ibrahim de Hahaya, selon une lettre envoyée au ministère des transports maritimes et aérien. Une demande qui a été acceptée par le ministre des transports : » le ministère des transports autorise la compagnie Ehiopian Airlines d’amener son équipe médicale et les outils nécessaires pour effectuer des tests rapides à l’aéroport Prince Said Ibrahim de Moroni « , ministère des transports