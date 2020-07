Pour l’ancien juge Faissoil, le CNT est une organisation rebelle

Suite aux événements qui ont eu lieu le 6 juillet dans la capitale de la région d’Itsandra, les cadres militants du parti présidentiel ont tenu un point de presse cet après-midi à l’hôtel Golden Tulip pour condamner « les causes de ces incidents notamment le conseil national de transition et son président Mouigni Baraka Said Soilih ».

Au nom des jeunes qui militent pour le parti CRC à Itsandra, l’ancien juge au palais de justice de Moroni a pointé du doigt l’opposition et le conseil national de transition.

« C’est une organisation rebelle. Ses membres sont les responsables de tout ce qui s’est passé à Ntsudjini. Au lieu de défier l’autorité étatique chez eux, ils sont venus nous causer des ennuis », Faissoil