« Pour le moment, le gouvernement est inconscient et inactif, la situation est hors contrôle »

Perdre un proche n’a jamais été facile. Ça fait mal. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Daoud Halifa tire la sonnette d’alarme. Il fait appel à tous les comoriens qui vivent à l’extérieur de venir en aide au peuple comorien.

Il réclame plus de transparence sur la gestion du COVID-19 aux Comores et regrette également que l’inconscience du gouvernement : « c’est une question sanitaire. Ce n’est plus une question politique. Les décès se succèdent et aucune explication n’est donnée par les autorités. Nos proches nous quittent. Ils disent qu’il y a 4 cas positifs. Je me suis renseigné sur une des familles de ces personnes, aucune désinfection des lieux n’a été faite. La situation est hors contrôle. J’appelle à tous les comoriens qui vivent à l’extérieur de venir nous aider. Ils peuvent entrer directement en contact avec les associations de la société civile. Pour l’instant, ce gouvernement est inactif et inconscient » Daoud halifa, un des plus grands sympathisants du régime.