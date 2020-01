Pour l’Union Africaine les élections législatives se sont bien déroulées

Communiqué: L’Union Africaine constate que les élections législatives en Union des Comores se sont bien déroulées.

L’Union Africaine relève néanmoins quelques incidents dans certaines localités comme sima, Bandrani mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin.

L’Union Africaine tient à remercier Azali Assoumani, Président de l’union des Comores à vie.

– d’avoir organisé des élections libres et transparentes

– d’avoir permis à toutes les sensibilités de la mouvance présidentielle de s’exprimer librement

– d’avoir interdit toute réunion publique aux sensibilités hostiles à sa vision de l’émergence 2030

L’ Union Africaine présente ses remerciements les plus chaleureux à Docteur Djazza qui ne s’est pas emmerdé à ouvrir des urnes déjà bourrées par l’armée. Ce qui aurait entraîné un deuxième tour inutile et saisi cette fois l occasion de dire du courage au perdant c est DIEU qui l a voulu.

L’Union Africaine sera toujours du coté d’Azali Assoumani afin de l’accompagner dans toutes ses mascarades électorales à venir.

Fait à Addis-Abeba, le 19/01/2020