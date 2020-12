Pour Me Fahmi, l’émergence ne se décrète pas

Maître Fahmi Said Ibrahim tacle à nouveau le gouvernement comorien. Selon lui, aucune base de développement n’a été posé. Loin de la politique politicienne comorienne, l’ancien ministre des affaires étrangères propose quelques pistes qui doivent être mises en place pour que les Comores émergent: » On ne peut pas parler de l’émergence dans un pays où toute personne qui n’a pas d’argent ne bénéficie pas les soins nécessaires dans nos les hôpitaux. On nous parle de l’hôpital Elmarouf, il faut savoir que les gens ne cherchent pas du confort, ils cherchent la santé. J’aurais conseillé d’équiper l’hôpital Elmarouf et les autres hôpitaux régionaux avec l’argent destiné à construire ces nouveaux murs. On ne peut pas aussi parler d’émergence dans un pays où l’éducation nationale est en panne.

Il sera aussi difficile de parler d’émergence pendant que presque le 3/4 des produits consommés aux Comores sont importés. Il faut reguler le secteur commercial. Il est inacceptable que des étrangers sont autorisés à vendre des tomates à Volovolo à titre d’exemple. Les étrangers doivent faire ce que nombreux de comoriens n’arriveront pas à faire. Ils doivent venir ici pour ouvrir des grandes entreprises et non pas pour faire du commerce « , Fahmi sur FCBk fm.