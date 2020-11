Les critiques ne cessent de tomber. Un autre comorien attaque implicitement fundi Djibril : » L’Islamo-racaille :

C’est ce délinquant qui a toujours rêvé de belles femmes , de bling bing, de grosses voitures , de grandes suites d’hôtel et d’exhibition de cette richesse mais qui n’a pas pu percé ni dans le rap , ni dans le trafic. Il se tourne vers la religion.

Au final, c’est cette dernière qui lui offre tout. S’il ne peut pas exposer les belles femmes, il expose son bling bling: sa bouffe , ses « restos » , ses costumes chers de mauvais goût et les grosses marques de ses montres.

Certains partent dans le Djihad s’offrir ces femmes dites buttins de guerre (ex: Esclaves sexuelles de l’Etat islamique ) , ces grandes maisons arrachées aux kuffars (ex : villes prises en Irak et en Syrie pour Daesh) et leurs biens. Tout cela au nom du Djihad.

D’autres se lancent dans le « Daanwa ». Ils empruntent la même voie que les Evangelistes millionnaires d’Afrique et des Etats Unis . Ils roulent en grosses cylindrées, dorment dans les grands hôtels, détiennent même des jet privés. Ils portent les costumes et les habits les plus bling bing (signature de la racaille) et surtout ne peuvent pas s’empêcher d’exposer tout cela.Tout ceci aux frais de leurs disciples fragiles qui croient voir des miracles dans chaque action réalisée par ces nouveaux gourous.

Il est de notre devoir de le dire. Car c’est cela aussi le rôle d’un écrivain » Mladjao