Pourquoi Azali veut à tout prix cacher d’éventuels cas suspects du Covid-19 aux Comores ?

Tribune: Sans vouloir enfiler le costume de théoricien de complots, le régime actuel décide tout simplement de faire vivre un climat d’une insignifiance en laissant paraître dans l’absurdité du ministre des affaires étrangères, Monsieur Souef El-Amine, sur un coronavirus inoffensif en territoire administratif des Comores.

Une absurdité qui n’est autre qu’une tentative désespérée du pouvoir à vouloir se faire de l’argent au dos de ce drame national qui n’est d’autre que cette crise sanitaire que traverse la nation.

Parce que les crises sanitaires et comme toute crise économique ou autres, il y a toujours un manque à gagner, le régime ayant fait faillite à cause des pseudos assises nationales, du référendum suivent des forfaitures électorales présidentielles, gubernatorials et législatives.

Azali Assoumani veut se faire un rusé aux yeux d’une population avertie.

Al-watwan, à partir d’un article paru le 20/03/2020, et qui porté le titre suivant : « Gestion du coronavirus I La Banque mondiale apporte son soutien aux Comores ».

Il nous parlait que « la Banque mondiale a accordé une enveloppe de 5 millions de dollars au gouvernement comorien, dans le cadre de la prévention et lutte contre la pandémie du Covid-19. Cela a fait l’objet d’une rencontre entre le chef de l’Etat et le représentant résident de la Banque mondiale à Moroni, lesquels ont discuté des dispositions à mettre en place pour endiguer ce fléau ».

Le régime complètement perdu dans les marais bouilleuses de la mauvaise gouvernance, se précipite derrière cinq petits millions de dollars et met en quarantaine toute la République, en criant qu’il n’y aurait pas du Covid-19 aux Comores alors qu’il a mis plus de temps que la normale avant de fermer nos frontières au moment où l’épidémie avait déjà gagné l’Océan Indien.

L’utopie du militaire est qu’il ait un arrêt du fonctionnement de la République, ce qui veut, qu’il a l’autorité suprême d’user de toutes les ressources de l’état pour livrer une guerre contre un virus selon lui qui peut être combattu par la disinformation.

Salec Halidi Abderemane