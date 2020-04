Pourquoi les comoriens sont ils si nombreux à étre infectés par le coronavirus ?

Tribune: Je me suis toujours posé des questions pour trouver une reponse logique et rationnelle qui peut justifier la contamination massive de la communauté comorienne à un niveau très élévés que les autres. Après plusieurs questions et enquêtes à différents niveaux des classes sociales de la communauté, je crois avoir trouvé une réponse cohérente et logique. Loin de l’analyse approximative et méprisante de Dr Slim. La communauté a scrupuleusement respécté les règles de confinement imposés par l’état. Tous les lieux et activités sont fermés, les rassemblement sont interdits excepté quelques rare cas isolés. Alors, que ce qui explique le taux de pourcentage élevé par rapport aux autres communautés ?

D’abord à savoir que les comoriens sont des bosseurs. Des travailleurs qui se levent tot le matin pour revenir tard le soir, elle exerce la plus part des métiers dont le télétravail est impossible. Des métiers qui exiges des presence physiques. C’est le cas des aides à domicile, aides soignant, femmes de ménages, éboueurs, plombiers, chauffeurs de bus, des agents hospitaliers, des infirmiers, électriciens etc….Ces corps de métiers qui exigent des présences physiques facilitent les contaminations des employés, qui, à leurs tours contaminent le reste de la famille. Seuls les agents de la restauration ont eu la chance, de se confiner comme le reste des Marseillais. Je pense que c’est la raison pour laquelle le taux de contamination chez les comoriens reste élevé. Cet hypothese se justifie également par le faite que les cadres qui travaillent à distance ne se trouvent quasiment pas parmis les personne cotaminés.

Abdourahamane Abdoulhamid, journaliste Ortc à Marseille