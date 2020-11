« Pourquoi les enfants des ministres font leurs études au GSFA, à Mouigni Baraka,..et non au lycée « , il répond au ministre

Un enseignant hausse le ton et tacle implicitement le ministre de l’éducation nationale suite à son appel destiné aux parents d’élèves comorien.

Moindjié a exhorté les parents à transférer leurs enfants inscrits dans les établissements publics vers les écoles privées : » Monsieur le ministre de l’éducation nationale, avec tous les respects que je vous dois, il me semble que vos propres déroutent et manquent de sincérité et des sens. Si les écoles publiques sont bonnes alors pourquoi les enfants des ministres, des directeurs généraux, des cadres du pays font leurs études au Gsfa, à l’école Mouigni Baraka, groupe scolaire Avenir,…et non au lycée Said Mohamed Cheick ou dans les collèges publics par exemples ?… Arretez de nous mettre la poudre aux yeux et nous prendre pour des cons » Adams