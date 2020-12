Le porte-parole du gouvernement et ministre de l’économie et de l’énergie qualifie le chef de l’État Azali Assoumani comme « président de l’électricité » dans une cérémonie tenue à Fumbuni, chef lieu de la région de Mbadjini. Selon Houmedi Msaidé, Azali Assoumani est le seul chef de l’État comorien qui a installé deux centrales électriques : « il est le seul président comorien qui a acheté et installé 2 centrales électriques. Un en 2004 et un autre dernièrement. Cela lui donne le statut de président de l’électricité », a-t-il déclaré devant une centaine de personnes.

Cette déclaration est loin d’être vraie sachant que plusieurs régions des Comores vivent dans le noir depuis des mois.