Pourquoi on ne doit pas voter cet enseignant ?

Tribune : Si la Ceni organisait des élections crédibles, j’allais battre campagne. Pas pour un tel ou tel candidat, non. J’appellerais les électeurs de notre commune à ne pas voter cette personnalité, cet ancien enseignant.

A mes yeux, dans le Nyuma-mdro kiblani, les têtes des 4 listes qui candidatent n’ont pas les critères requises. Mbelizi, maire sortant, n’a rien fait de salutaire. Il n’a fait que des allers-retours entre Moroni et Djomani, et entre Djomani et l’aéroport.

L’autre candidat présenté par le parti présidentiel n’a rien de spécial puisqu’il est tout simplement illettré. Le troisième, lui, ne porte en lui que les valeurs de Kiki.

Tout comme le dernier, issu du parti Radhi, il est perçu plus dangereux que les autres. C’est l’homme qui a réussi à gérer les biens d’une région ( l’eau de Djomani, Chamle et Vuvuni,..) en connivence avec ses amis pendant 4 ans.. sans avoir jamais daigné présenté un bilan. Quelle prouesse ! C’est une personnalité très dangereuse. Il a su aussi écarter la mairie de la gestion de ce bien commun. Pour lui, les autres villages ne peuvent bénéficier de cette eau vu qu’ils ont eu le malheur de n’avoir pas été associés dès le départ du projet. Ils ne sont pas des bons candidats mais Moindjié est le pire.

Ali Mbaé