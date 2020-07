Pourquoi Said Abdillah a été entendu par la gendarmerie ?

Saïd Abdillah, président du parti Comores Alternatif, a été l’invité de RTMC samedi après midi. Entre autres sujets, il a épinglé l’opposition et n’a pas manqué de soutenir le pouvoir. Le président du parti Comores alternatif a en revanche omis de livrer l’information selon laquelle il a été entendu par la gendarmerie. Motif? Saïd Abdillah a enregistré son départ sur le vol spécial de mercredi dernier à destination de Paris et a remis son passeport et sa carte d’embarquement à un autre passager, qui, selon notre informateur, avait, quand à lui, enregistré pour Anjouan. Un tour de passe passe très juteux qui aurait permis au client de Saïd Abdillah d’émigrer tranquillement vers la France.

Quand à notre candidat, à l’occasion des dernières élections présidentielles, il aurait été contraint d’effectuer un voyage à Anjouan, un voyage, sans doute très lucratif. Ethiopian aurait porté plainte et les autorités aéroportuaires très embarrassées.