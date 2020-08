Près de Lyon : son copain refuse un second rapport sexuel, elle le poignarde

Nawelle, une habitante de Oullins, près de Lyon, a été condamnée, ce mercredi, à un an de prison ferme assorti d’une obligation de soins après avoir poignardé son petit copain, ce dimanche, parce qu’il refusait un second rapport sexuel. La femme est restée en incarcération.

Légèrement blessée, la victime s’est vu prescrire cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT), d’après les informations du Progrès.

Alcoolique, la femme condamnée avait consommé une demi-bouteille de vodka le jour de la commission des faits. L’habitante de Oullins avait ensuite appelé son petit copain pour lui demander de la rejoindre à son domicile. Arrivé sur place, il avait refusé un premier rapport sexuel. Il avait néanmoins cédé en découvrant que la porte d’entrée était verrouillée et que son téléphone et ses lunettes avaient disparu. A l’issue de ce rapport, la femme en avait demandé un second. Devant le refus de son copain, elle lui avait planté un couteau de cuisine dans la poitrine, mais assez peu profondément.

Nawelle a réfuté cette thèse et expliqué qu’elle avait été victime de coups. Le parquet n’a pas suivi.

