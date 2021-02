Présentés par l’ONG IMARACComores, les Comores sont classés 15ème sur la compétition robotique mondiale

« Compétition de Robotique 2020.

175 pays représentés dans la compétition mondiale de Robotique qui se déroulait en ligne à cause du Covid19. On nous envoyait différents défis techniques, différentes sessions, formations techniques et des défis de partage de culture et de talent.

Pour chaque défi, nous avions 3 à 4 jours pour construire un robot capable d’accomplir une tâche determinée en suivant toutes les instructions et le soumettre à temps pour pouvoir gagner des points. La compétition a durée 3 mois.

L’équipe des Comores représentée par l’ONG @IMARAComoros s’est classée 15 ème avec 95 point (le premier 117 point) devant de grandes nations comme les États-unis 43ème ou la France 96ème.

Nous sommes aussi 4ème en Afrique devant Nigeria 23ème, l’Egypte 90ème et Rwanda 98ème.

Bravoooo à ces jeunes talentueux (se) du pays. Nous n’avions pas accès à tous les outils et matériaux requis comme des autres pays, mais tant que le talent et la persévérance sont présents on peut vaincre l’impossible.

Félicitations à vous et bon courage pour la suite 爐❤

Le lien 

https://first.global/cc/ » Armel Sylva sur son mur Facebook