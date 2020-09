Protection de l’enfant : La police s’y met aussi

La police nationale au niveau de Ngazidja a mis en place une panoplie de mesures dédiées à la protection des enfants contre les agressions sexuelles.

Les policiers se posent en acteurs de la lutte contre les agressions sexuelles. Le commissaire central de Moroni a expliqué lors d’un entretien avec La Gazette des Comores tout l’intérêt de l’implication de son institution. Au moment de cet entretien samedi 12 septembre, environ une trentaine d’enfants se trouvaient au commissariat. Ils étaient retrouvés seuls, errant dans la rue. Un phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur dans le pays, essentiellement dans la capitale, Moroni. Ce qui ne pouvait laisser la police dans l’indifférence surtout à une période où les agressions sexuelles sur les mineurs sont monnaie courante.

Le patron du commissariat central, Achkali Yahaya, assure « protéger » ces enfants le temps que leurs parents viennent les chercher. Si aucune contrepartie financière n’est exigée comme ce fut le cas à la police municipale de Moroni, le commissaire central ne manque pas d’interpeller les parents à prendre les responsabilités qui sont les leurs. La police met également en garde les parents contre le fait de confier ses enfants à des gens que parfois on ne connait ni d’Ève ni d’Adam. La mise en garde n’est pas fortuite puisque la police a en effet constaté une hausse inquiétante de ces cas précis ces derniers temps. « C’est écœurant tout ça », lâche choqué M.Achkali.

Le commissaire a profité de cette occasion pour faire le point sur l’affaire de cet homme séquestré et dont les parties génitales ont été filmées et publiées sur Facebook. La victime ainsi que la dame à l’origine de son mauvais quart d’heure sont détenues au commissariat de police. Soit dit en passant, la dame en question se serait fait arnaquer la somme de 1 million 200 000 francs comoriens par le dénommé Chazali, celui-là même dont des images embarrassantes circulent. Elle lui aurait envoyé des hommes de main pour régler son compte. Très remonté, le commissaire Achkal dit qu’il ne peut pas tolérer que les gens se fassent justice eux-mêmes et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’ils paient de leurs actes.

Andjouza Abouheir /LGDC