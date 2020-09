Protocole d’accord entre l’Anpi et la caisse de retraite : Promouvoir l’enregistrement et l’affiliation des entreprises à la caisse de prévoyance sociale

En présence du ministre de l’emploi, le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié a présidé ce matin à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’agence nationale de promotion des investissements (Anpi) et la caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale (Cnsps) pour instituer et faciliter la réalisation d’enregistrements et d’affiliations des entreprises comoriennes à la caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale, la mise en place d’un guichet unique pour contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires ainsi que la mise en place d’un service dédié aux investisseurs de qualité internationale. Pour le ministre des investissements, ce protocole d’accord contribuera à l’amélioration du climat des affaires, condition préalable à l’éclosion d’un secteur privé « fort, fer de lance de la croissance et pourvoyeur d’emplois ».

À travers ce protocole d’accord, le ministre de l’économie espère que toutes les entreprises nouvellement créées seront affiliées à la caisse de retraite pour la protection des employés. « …il est salutaire que deux institutions prennent les devants et s’associent pour permettre aux opérateurs économiques, dès demain, de créer leurs entreprises et de s’affilier à la Cnsps en un seul et même lieu » s’est félicité le ministre des investissements avant de saluer la volonté des deux institutions à vouloir améliorer leurs services. À son tour, le ministre de l’emploi, Nourdine Ben Ahmed a demandé à l’Anpi de multiplier les efforts pour la régularisation de la situation des entreprises déjà existantes et qui ne sont nullement affiliées à la caisse. Désormais, la procédure de création d’entreprise inclura l’inscription à la Cnsps pour notamment renforcer la protection sociale des employés.

Ministère de l’économie