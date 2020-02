Législative dans l’Itsandra-Sud :

Quant La Crc veut imposer Soilihi Abdou Matassa député d’Itsandra-sud

Pendant que la commission électorale nationale indépendante (Ceni) déclare provisoirement, le candidat du parti Orange, Hassane Mohamed, victorieux de l’élection législative de la 19ème circonscription électorale d’Itsandra-Sud. Le parti présidentiel ne digère pas cette défaite infligée par le parti Orange. Des manœuvres d’envergures sont déjà engagées auprès de la cour suprême pour disqualifier, Hassane Mohamed, et nommer Matassa, député d’Itsandra-Sud. Selon une source bien informée, la section constitutionnelle et électorale auprès de la cour suprême vient de signifier à la Ceni que les procès-verbaux de l’élection législative d’Itsandra-Sud sont introuvables dans leurs bureaux. Pendant qu’auprès de la Ceni, un bordereau de transmission de l’enveloppe contenant les procès-verbaux de la 19ème circonscription électorale, porte la signature du greffier en chef de la section constitutionnelle et électorale. Quant la Ceni et le ministère de l’intérieur demandent à la section électorale de la transmettre leurs procès-verbaux, cette dernière refuse et dise se contenter du peu qu’ils sont à leur disposition. Et ce peu dont la section électorale va se contenter n’est autre que les procès-verbaux que le candidat de la Crc vient de les fournir à partir de son recours déposé ce samedi 29 février. Et ces Pv sont les bureaux de vote que Soilihi Abdou Matassa est sorti vainqueur notamment, le bureau de vote de Bahani2 dont une conversation téléphonique circule sur les réseaux sociaux qui affirme que la présidente du bureau de vote de Bahani 2, qui n’est autre que la nièce du candidat suppléant de Matassa, Moustoifa autorisait une opération de bourrage d’urnes, assurée par un certain Fatah Youssouf, représentant du candidat Matassa au bureau de Vote. Dans cette conversation de 2m33S, Fatah Youssouf a rassuré au candidat-suppléant Moustoifa que 250 bulletins de vote pré-cochés au candidat Matassa ont été déjà versés dans l’urne. Ainsi que deux autres paquets qui étaient déjà mis dans un sac à dos pour qu’ils partent en dehors du bureau de vote, et engager une deuxième opération de remplissage en faveur du candidat soutenu par le parti présidentiel. En ce moment-là, on attend la voix de Moustoifa qui supplie Fatah Youssouf d’en rajouter un troisième paquet. En réponse, fatah lui a rassuré que l’opération sera faite sans incident. Et chose faite, lors du dépouillement, ce bureau de vote, le candidat Soilihi Abdou a obtenu plus de 300 voix. Mais malgré cette opération de bourrage d’urnes, Matassa est battu et refuse de reconnaître sa défaite. Il a engagé une nouvelle opération sur le PV auprès de la cour suprême.