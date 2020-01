Quatre personnes tuées par la chute d’un mur

Madagascar. Un drame s’est passé à Ambodihady, ce mercredi 1er janvier 2020 vers 22h30. Quatre habitants de la petite case ont été tués par la chute d’un mur de moellons.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Madagascar dans la nuit du premier de l’an ont provoqué des inondations importantes dans les rues de la capitale et fragilisé les falaises alentours.

Malheureusement, un jeune couple de 19 et 20 ans et leurs enfants âgés de 2 ans et 7 mois ont été ensevelis par la chute d’un mur de moellons sur leur case en briques. Les murs de la maison se sont écroulés sur eux écrit L’express de Madagascar.