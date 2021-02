Tribune: Vivre à moins de 200 mètres de la société chargée de la fourniture de l’eau et ne pas en avoir depuis au moins 10 ans.

Je suis fatiguée par tous ces guignols chèrement payés et qui ne sont pas même pas foutus de nous faire avoir de l’eau dans la capitale, encore moins dans le reste du pays.

Que des moroniens fatigués, désespérés, malades, doivent tous les matins, parcourir des kilomètres pour avoir quelques litres d’eau, me met hors de moi.

En plus de toutes les conneries, les turpitudes, les mesquineries, on doit supporter de ne pas avoir l’eau qui coule? D’intégrer la construction d’une citerne quand l’on construit à Moroni pour pallier à l’incompétence de ceux qui sont payés pour nous fournir de l’eau.

Mais à quoi vous servez? A quoi vous servez? On n’a pas d’eau, on n’a pas de courant, pas de santé, la vie est chère, on ne s’en sort pas, on désespère, on ne voit pas le bout du tunnel mais à quoi vous servez? Quand vous vous mirez le matin, qu’y voyez-vous? Remettez vous en question, remettez vous en question, remettez vos démissions. Vous ne servez à rien et vous nous appauvrissez. Vous nous rendez malades.

Faïza Soulé Youssouf