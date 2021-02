Quelles sont les démarches à suivre pour acheter des actions ?

Lorsque certaines personnes pensent à investir, l’une des premières choses (si ce n’est la première) auxquelles elles pensent, c’est l’achat des actions. Pour rappel, une action est une part du capital d’une entreprise. En achetant des actions dans une société, vous devenez propriétaire de cette société à la proportion de vos actions. Découvrez dans cet articles, les démarches nécessaires pour acheter des actions.

Comprendre le fonctionnement du marché de la bourse

Il est important de savoir comment acheter des actions avant de se lancer dans cette initiative.

En tant qu’investisseur en bourse, la première chose à comprendre, c’est comment ce marché fonctionne. Vous achetez des actions d’une entreprise dont la valeur va augmenter au fil du temps. Si les bénéfices de cette entreprise croissent, cela attirera d’autres investisseurs, et vous pourrez donc leur vendre vos actions et dégager ainsi un bénéfice. La bourse fonctionne donc comme un marché où on achète et revend ; vous devez donc veiller à acheter dans une société dont vous avez vérifié les performances au préalable. Sachez par ailleurs que le prix d’une action varie selon l’offre et la demande.

Procéder directement à l’achat auprès de la société éditrice

Une fois que vous avez vérifié et êtes convaincu des performances de l’entreprise éditrice en consultant ses indicateurs financiers majeurs, vous pouvez alors acheter directement des actions dans cette entreprise, si elle le permet. En effet, il existe des sociétés qui proposent ce service qui permet à un investisseur d’acheter des actions sans avoir besoin de la médiation d’un courtier. Pour un investisseur qui ne veut que quelques actions, cette formule est très bénéfique ; elle va lui permettre non seulement de gagner du temps, mais surtout d’économiser de l’argent qu’il aurait payé à une entreprise de courtage. Tout ce que vous avez à faire, c’est de contacter la société émettrice et de lui demander si elle dispose d’un service d’achat d’actions.

Choisir votre courtier

Si vous ne pouvez procéder directement à l’achat des actions auprès de l’entreprise émettrice, vous pouvez alors recourir aux services d’un courtier. Vous devez choisir la maison de courtage en fonction des services qu’elle propose à ses clients, mais surtout en fonction des besoins qui sont les vôtres.

Ce qu’il faut savoir des courtiers, c’est qu’en règle générale, il y en deux types à savoir : les courtiers de plein exercice et les courtiers à prix réduits. Les premiers coûtent plus chers, car ils proposent également des conseils et font des recommandations à leurs clients. Si vous avez des doutes sur l’investissement que vous vous apprêtez à faire, il serait mieux de faire appel à un courtier de plein exercice. Si par contre, vous n’avez pas besoin de conseils, vous pouvez vous contentez des services d’un courtier à prix réduits.

Ouvrir un compte de courtage et déposer des fonds

Une fois que vous avez contacté un courtier, ce dernier va vous accompagner dans l’ouverture d’un compte de courtage. Il vous fera alors remplir un formulaire de vos informations personnelles et de vos buts pour ce qui est du placement ainsi que de votre accord pour ce qui est du risque qu’implique un investissement en bourse.

Vous devez alors faire parvenir à votre courtier l’argent nécessaire à votre premier achat d’actions. Donnez un ordre d’achat à votre courtier, ce qui consiste à lui faire savoir la nature mais aussi le nombre d’actions que vous voulez acheter. Une fois la transaction achevée, vous aurez alors une confirmation qui représente la preuve.