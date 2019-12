Quelles sont les missions d’un député national ?

[Tribune]Les députés ont une relation étroite avec leur circonscription d’élection, dont ils défendent les intérêts. Leurs principales missions consistent à représenter, légiférer, contrôler ou à questionner le Gouvernement.

Représenter

La première mission des députés est de représenter l’ensemble des Citoyens dans leurs diversités politiques et de faire vivre le débat d’idées au sein de la démocratie.

Le député ne représente pas uniquement sa circonscription, mais la Nation entière. Il détient un « mandat national » : c’est en pensant aux intérêts de tous les Citoyens qu’il doit prendre ses décisions, notamment lors du vote des lois.

Il défend également les intérêts de sa circonscription, par exemple en matière de services publics ou d’infrastructures. En contact quotidien avec sa région, le député peut exprimer les inquiétudes et les problématiques de sa circonscription lors des questions au Gouvernement.

Légiférer

Le vote de la loi est la mission la plus connue de l’Assemblée nationale. Les textes discutés à l’Assemblée sont proposés soit par le Gouvernement — on parle alors de projets de loi — soit par un parlementaire — on parle alors de propositions de loi.

Contrôler

La troisième grande mission de l’Assemblée est de contrôler les autres pouvoirs. Sur toutes les grandes questions d’intérêt public, l’Assemblée peut décider de constituer une commission d’enquête. Cela peut concerner la politique du Gouvernement, mais aussi tous les organismes publics ou privés comptables des droits, des libertés ou de la santé des citoyens.

Ces commissions disposent de pouvoirs spéciaux d’investigation ainsi que la possibilité de faire témoigner toutes les personnes qui peuvent aider à la manifestation de la vérité.

Questionner le Gouvernement

Chaque député peut s’inscrire ou s’apparenter à un groupe parlementaire. Dans ce cadre, il peut facilement accomplir ses missions : déposer des propositions de texte, amender les lois en discussion, contrôler et questionner le Gouvernement.

Msa Ali Djamal