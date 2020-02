Qu’est-ce que la dépression ?

Certains évènements de la vie nous mettent parfois dans des états seconds, au point de toucher notre mental. De plus en plus, la dépression gagne du terrain et atteint un nombre important de personnes. Pouvant être évité, on ne maitrise pourtant pas les choses qui peuvent la provoquer, même si on connait les raisons. Un fait anodin qui peut sembler banal à certains ou qui relève de l’ordinaire pour d’autres peut avoir de graves conséquences néfastes pour vous par exemple et être à la base de cette maladie. La dépression est une réalité et elle peut même pousser sa victime ou celui qui en souffre au suicide. Comment se manifeste-t-elle ?

Comment se développe-t-elle ?

Le décès d’un parent, d’un proche ou encore d’un ami, le stress, les échecs ou autres situations négatives sont à la base de cet état qui atteint l’homme, pouvant même détruit le mental de celui qui en souffre. Elle se manifeste par le développement d’un comportement d’hostilité à la nature et au reste du monde. On distingue la dépression réactionnelle et la dépression endogène.

– La dépression réactionnelle : Elle se manifeste par la réaction à une situation négative qui a écorché votre vie. Le décès ou le divorce par exemple sont des cas qui peuvent être à la base d’une dépression réactionnelle. Elle peut être à court ou à long terme. Lorsque la maladie fait 1 mois, on peut parler de court. Mais elle peut se prolonger et aller jusqu’à 2 ans. Toutefois, il y a des cas exceptionnels de dépression.

– La dépression endogène : Contrairement à la dépression réactionnelle, ma dépression endogène est liée à une cause ou à des faits internes à celui qui en souffre. Elle peut être aussi de courte durée ou prolongée.

Une frontière avec la folie

Le plus souvent, les personnes qui souffrent de dépression reviennent intérieurement sans cesse sur la situation qui les a mis dans un état pareil. Sans s’exprimer, ils se fatiguent et fatiguent aussi en général leur entourage de par leur réaction. Etant très sensibles, un seul fait, une seule action leur rappelant un mauvais souvenir est cause de désespoir chez eux. Ils ne contrôlent plus en réalité leur réaction. Cela conduit aussi à des crises d’hystéries.

Le cas de la dépression prolongée ou à long terme.

La dépression prolongée ne se fait pas ressentir immédiatement car elle moins intense et prend possession de celui en souffre progressivement. Lorsque quelqu’un souffre de cette dépression, il est très souvent dans une tension émotionnelle. Progressivement l’apathie s’emparera de lui, puis le pessimisme et enfin le détachement. Un exemple de dépression prolongé est le suicide du gardien de but allemand Robert Enke qui a préféré mettre fin à sa vie à l’âge de 32 ans après une longue période pénitence. Avant d’arriver à ce stade, il a traversé une série d’évènement qui l’a poussé à bout. Seule sa femme savait qu’il était dans un tel état.

Comment éviter de sombrer

En général, après un bon traitement, la dépression disparait sans l’utilisation des médicaments pharmaceutiques. Mais lorsque le cas est d’une gravité, il faut un suivi de psychothérapie.