Les Réponses des Auditeurs et Lecteurs de HaYba FM aux 4 Questions que Nous leur Avons Posées à Propos du 8 Mars.

Chaque jour, nous publierons une réponse. Voici les questions.

Quels sont les acquis de la lutte pour les droits de la femme aux Comores ?

Selon vous, la femme comorienne est elle discriminée au travail ou pas?

Qu’est-ce qui empêche la femme comorienne d’accéder à des fonctions de responsabilité en Politique?

Qui est la femme qui représente pour vous le Leadership Féminin aux Comores?

Réponses de Naila Abbas-Thabit, CEO – Naifa Services et Distribution – Kuuza Comores, site de vente en ligne

Quels sont les acquis de la lutte pour les droits des femmes aux Comores ?

Aujourdhui on peut dire que les femmes comoriennes ne subissent pas de discriminations comme dans certains pays sur le plan professionnel. Elles sont majoritairement présentes dans les principaux secteurs de l’économie (même si souvent elles exercent leur travail de manière informelle) : agriculture, artisanat, tourisme, commerce et services. Meme dans les domaines dits « réservés aux hommes », comme le secteur du bâtiment, les sociétés sont dirigées par des femmes. Contrairement à certains pays d’Afrique, il n y a pas de discriminations à l’embauche par exemple ni dans l’obtention de prêts a la banque.

Les discriminations sont le plus visibles dans la sphère publique. Les coutumes de notre pays – notamment le statut de notabilité – tendent à donner un certain pouvoir aux hommes et créer ainsi des situations de discriminations, où la femme quelque soit son niveau d’instruction est parfois reléguée au second plan. Les décisions reviennent alors aux hommes dans une société pourtant matriarcale où la femme a un rôle primordial au sein du foyer. On peut également voir cette discrimination dans les nominations à la tête des sociétés d’état : aucune femme n’a jamais été nommée à leur tête alors que ce ne sont pas les femmes compétentes qui manquent !

Selon vous, la femme comorienne est elle discriminée au travail ou pas?

On remarque que dans les banques et les sociétés privées, les femmes ont de plus en plus de postes à responsabilités. D’après une enquête réalisée en 2018 (IIAG) , il s’avère que le respect du genre dans le milieu du travail est effectif. Il n existe généralement pas de différence de salaire pour un même poste ou pour un même niveau de compétences . Certes, des progrès restent à faire quant au respect des droits des femmes sur le plan professionnel (par exemple les congés de maternité, qui ne sont parfois pas respectés). Des cas de harcèlements sexuels lors des recrutements ou des cas de licenciements abusifs sont également parfois rapportés.

Mais de manière générale les droits de la femme sont respectés dans le monde du travail .

Qu’est-ce qui empêche la femme comorienne d’accéder à des fonctions de responsabilité en Politique?

L’engagement des femmes en politique demeure faible, du moins peu de femmes occupent des hautes fonctions à la tête des partis politiques. On remarque auss que peu de femmes se présentent aux élections (législatives ou présidentielles). Le poids de la culture, la peur de se mettre en avant, de prendre la parole en public peuvent expliquer en partie ce faible engagement. La femme a également beaucoup de responsabilités au sein du foyer, les conditions ne sont donc peut-être pas favorables pour qu’elles puissent pleinement s’engager.

Celles qui osent s’engager en politique sont souvent écartées des fonctions à haute responsabilité, lorsqu’elles ne sont pas du même bord politique que le pouvoir en place. Par conséquent on constate très peu de nominations de femmes aux postes de Ministres, Secrétaire d’Etat ou autres postes .

Qui est la femme qui représente pour vous le Leadership Féminin aux Comores?

Jai eu du mal à répondre à la dernière question. Cest une conséquence de ce que j’ai expliqué plus haut . En effet face au frein social qui empêche sans le dire les femmes de se positionner sur l’échiquier politique, il n y a pas beaucoup de modèle de leadership féminin : les femmes qui représentent le leadership féminin sont aujourdhui celles qui se battent au quotidien pour avoir une activité génératrice de revenus non seulement pour soutenir leur famille mais aussi pour s’assurer une indépendance financière et matérielle. Le premier combat pour la femme comorienne c’est d’avoir cette indépendance là.

