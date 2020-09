Qui est le Colonel-major Bah N’daw, nouveau président de la Transition au Mali ?

Né le 23 août 1950 à San, dans la région de Ségou, le Colonel-major à la retraite Bah N’Daw est le nouveau président de la transition au Mali. Il a été choisi ce lundi 21 septembre par un collège composé de plusieurs personnalités. Il va désormais diriger une transition de 18 mois au Mali et sera assisté par un Vice-président déjà nommé, le Colonel Assimi Goïta, Président du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), ainsi que d’un premier ministre.

Bah N’Daw a été Ministre de la Défense et des Anciens Combattants sous le Président IBK. Issu de la 7e promotion de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA) de Koulikoro, ancien pilote d’hélicoptère de l’armée de l’air, Bah N’daw a eu une longue carrière dans les forces armées. Il est officier de l’Ordre national, médaillé du Mérité militaire et aussi du Mérite national. Le Colonel-major à la retraite est réputé pour son sens de la rigueur et du courage.

La Rédaction de Joliba FM 105.0

Crédit photo : Mali Actu / l’Indicateur du Renouveau