Tribune: Qui est présidentiable à Anjouan pour les présidentielles de 2021?

Tribune: Je sais que ce titre fait frémir des prétendants qui croient avec trop de naïvetés à leur élection en ce crucial défi qui a besoin de dirigeant intègre, unioniste entouré par des visionnaires expérimentés et fidèle aux principes et aux valeurs de la république.

Cet homme se veut mobilisateur et conscient de la dégringolade de la république sous AZALI.

Le présidentiable 2021 d’Anjouan ne s’improvise pas. Il doit avoir des repères et sur la soif de libertés du comoriens et sur la mobilisation historique de la diaspora de France.

Pour être sincère avec nous mêmes et ne pas avoir à se couvrir de ridicules, deux grandes personnalités se démarquent de tous ces supposés apprentis aux parcours stéréotypés qui croient à l’élection régionale de nos enfants à nous.

Ces deux anjouanais peuvent à eux deux et surtout par une alliance de coeur reconstruire la nation et réduire le fossé de haine entretenu par AZALI et ses voyous qui devraient payer leur colossale dette devant la société.

Ces deux visionnaires sont capables de marier le passé et le présent pour un avenir prometteur générateur d’espoirs, d’emplois et de libertés.

Ces deux grands hommes savent avec qui s’entourer, avec quelles réformes engagées pour l’unité nationale. Ils peuvent par une politique claire de délégation de pouvoirs créer les conditions d’une équipe de jeunes dynamiques, intègres et ouverts à la marche du monde et au respect de l’Islam, notre source d’inspiration.

AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI qu’il faudrait assurer sa survie et SAID ALI MOHAMED qu’il faut convaincre à revenir pleinement sur le terrain politique.

À vos commentaires! Je suis sûr d’une chose: seuls les mauvais n’apprécieront pas.

BEN ALI.