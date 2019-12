[Tribune] Approche psychologique sur la personne Agoi.

Qui est réellement le dénommé Abdallah Agoi et qui’s intéresse vraiment à lui ?

La réponse est simple : personne et surtout pas le gouvernement encore moins les services de renseignements. Il n’est ni une menace physique, ni intellectuelle…

Ceux qui ont connu cet énergumène sans éducation dans sa pauvre et périlleuse jeunesse qu’il fuit un voleur hors paire, qui aimait se servir dans les champs des autres à Ntsoudjini. L’homme qu il est aime bien se vanter sur sa lignée dite noble, foutaise, mais c est tout simplement un voleur, menteur née pour être ce qu il est aujourd’hui : un Robin non des bois mais des Ngomé. « Eya zaya nayi kadja kusudi ». Il vit dans un monde imaginaire où il s imagine être le héros, un sauveur. En réalité c est un vaut rien à la grande gueule qui aime vivre au dépend des autres. La théorie de la belle voiture reste à Paris s est appliqué a Agoi: connu a Ntsoudjini pour ses talents de voleur; aucune femme du village n a voulu se mettre en ménage avec lui pour ne pas lier son destin à celui d’un voleur d’ananas, mythomane. Il lui avait fallu corrompre une adoptée issue d’un village voisin pour pouvoir fonder une famille. L’homme qu’il est, vit dans une démence permanente : « on veut me tuer ! ». La question qu il faut se poser avant de croire à ses délires : pourquoi et dans quel intérêt ? Oui Agoi est une grande gueule , insolent et mal élevé certes mais est ce une raison suffisante pour tuer quelqu’un ? Pourquoi ne l’a t on pas supprimé quand il fut en prison mais attendre qu il soit libre pour faire du sketch ? Sous le régime de Sambi il a soutenu Azaly Assoumani en criant haut et fort à l époque que Sambi veut le tuer, ensuite sous le President Ikililou ça été encore la même chanson « Ikililou veut me tuer ». Il a été jusqu’à dire que son Co villageois Moegni Baraka veut le sacrifier sous les conseils des ses sorciers tanzaniens ; voilà le summum de la démence. Et nous voilà sous le second régime du président Azali que le démentiel Agoi revient encore sous sa chanson de toujours « on veut me tuer ». Epvanu Ye hindri ?

Quel rôle important joue t il sur la scène politique comorienne ? Aucun ! Un homme sans nom et qui cherche à se frayer un chemin par des discours destinés à un publique bête et inculte issu de la diaspora en majorité. Aucun homme qui a sa tête sur les épaules ne se laisse embobiner par cet énergumène de premier rang. Agoi vit grâce à la bêtise humaine et à l’importance que certaines personnes plus malades que lui accord à cet égoïste. Il est pour eux comme un gourou. La folie de sa personne se caractérise par la schizophrénie qui se manifestera lui:

Ces manifestations délirantes peuvent être secondaires à des hallucinations qui peuvent emprunter tous les sens, l’ouïe, la vision, l’olfaction… mais qui sont le plus souvent auditives. Les symptômes de désorganisation comprennent des troubles de la pensée et des comportements bizarres.

Le drapeau enroulé au coup en s’imaginant être Jeanne d’Arc, un hymne à lui, des couteaux à la main…. voilà l’homme en qui certains accordent de l importance et de la confiance.

Baraka Bacar

A lire aussi : Création d’une association pour la promotion de la langue française