Qui était Mouzaoir Abdallah ?

L’homme qui était un animal politique très apprécié est né en 1941 à Moroni. Dès son enfance, il aimait son pays pour lequel il a servi avec dévouement et détermination. Après des études secondaires, il est diplômé en 1966 à l’Université de Lyon en psychologie, il est devenu en suite inspecteur de l’enseignement primaire en 1967, avant d’être élu député à l’Assemblée territoriale, Haut Représentant des Comores en France. Au lendemain du coup d’Etat du 03 Aout 1975, il devint membre du conseil exécutif national, puis ministre des Affaires Étrangères de 1976 au 13 mai 1978.

Chef du parti URDC, puis membre de la Commission nationale chargée de la révision constitutionnelle en 1989, il essuiera des échecs aux élections législatives de 1993. Il présida ensuite la Cour constitutionnelle de 2007 à 2008. Il était à la fois au four et au moulin pour sévir son pays, Mouzaoir Abdallah est un monument vivant qui a pris part active à la vie politique du pays comme ce fut le cas du parti blanc, puis avec Ali Soilih dans le Front National Uni patriotique avec l’esprit vivant et patriotique.

Source : son fils Rahal Mouzaoir Abdallah