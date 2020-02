Racisme : une infirmière mahoraise compare les arabes au SIDA

Ce sont des propos racistes et d’une violence sans nom. Une infirmière mahoraise exerçant en France a publié sur Twitter des messages racistes contre les arabes et les congolais. Des propos tenus il y’a quelques années mais la violence interpelle actuellement les internautes. L’infirmière est très suivie dans les réseaux sociaux et c’est ce qui choque le plus.

Nous condamnons avec la plus grande fermetée ces propos choquants et racistes et nous appelons à signaler ce compte Twitter.