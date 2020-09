Ramna avait disparu après une dispute avec son copain congolais

Depuis le 24 septembre dernier, une étudiante comorienne en Tunisie n’avait pas donné signe de vie. C’est son petit copain, Jonathan originaire du Congo qui a donné l’alerte. Les deux amoureux vivent ensemble.

Comme le rapporte LGDC, Ramna Mourchidi n’avait plus donné de nouvelles depuis le jeudi 24 septembre. L’annonce a été faite dans la page des étudiants comoriens se trouvant en Tunisie. Après avoir pris contact avec le consul honoraire des Comores, ce dernier nous avait annoncé en premier lieu « un dossier sensible ». Peu de temps après, les autorités comoriennes à Tunis nous ont affirmé que la jeune fille natif de Moheli se porte bien.

Toujours selon LGDC, des détails sur les raisons de sa fuite, nos autorités ne pouvait que dire ce qui s’est réellement passé. Et selon elles, c’est une dispute entre la jeune fille et son petit copain qui aurait été à l’origine. Avant cette révélation du consul, toutes les dispositions étaient prises par les diplomates et autres pour retrouver la jeune comorienne. Et selon une source fiable, la jeune fille se trouve dans une ville tunisienne qui s’appelle Nabeul. De là, elle aurait contacté une de ses amies et « elle est saine et sauve ».

Le petit copain serait également dans des histoires d’arnaques.