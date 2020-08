Rapatriement: 148 Comoriens bloqués à Madagascar sont arrivés à Moroni hier

Le rapatriement des compatriotes bloqués à l’extérieur du pays continue. Après Dar-Es-Salam, Dubaï, c’est le tour de la grande île. Hier jeudi 27 août, 2 vols d’AB Aviation ont acheminé 148 Comoriens (79 et 69) en provenance de Madagascar.

Les équipes de surveillance, de suivi, de prise en charge et de sécurité chargées des points d’entrées et l’inestimable collaboration du personnel de l’ADC (Aéroport Des Comores) ont assuré comme d’habitude l’accueil, et l’exécution du protocole mis en place.

Après les prélèvements, les passagers ont été installés dans les centres d’hébergement pour une durée de 5 jours maximum en attente des résultats des analyses. .

Pour rappel, les cas positifs à la Covid-19 sont dirigés vers les centres dédiés au traitement de l’épidémie et les cas négatifs rejoignent leur domicile avec un suivi.

D’autres vols son attendus pour ramener les personnes bloquées à Madagascar.

Ccc-covid 19