Rapatriement des 350 Comoriens en Tanzanie et 40 autres à Dubaï discuté par le comité interministériel

La question du rapatriement des Comoriens qui sont bloqués à l’étranger a été longuement discutée par le comité interministériel. Il s’agit des 350 Comoriens qui sont en Tanzanie, des 40 autres qui sont à Dubaï et bien d’autres ressortissants comoriens bloqués à Maurice et à Madagascar.

Le comité interministériel, mis en place dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, s’est réuni hier, lundi 13 avril à Beit-salam, sous la présidence du chef de l’Etat. Parmi les sujets à l’ordre du jour, la question du rapatriement des citoyens comoriens bloqués à l’étranger, notamment en Tanzanie, à Dubaï, à l’Ile Maurice et à Madagascar. Pour la situation des Comoriens qui sont en Tanzanie, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’un hôtel sera mis à leur disposition pour une quarantaine de 14 jours, sachant que les moyens restent limités pour assurer la quarantaine de 350 personnes en un seul coup. «Pendant ce temps, nous entrerons en discussions avec Air Tanzanie pour leur retour dans leur pays après la quarantaine. Nous savons qu’ils ne sont pas à l’aise, certains sont à bout de leurs conditions de vie», a-t-il reconnu.

Pour les 40 ressortissants comoriens qui sont à Dubaï, Houmed M’saïdie a fait savoir qu’ils ont appris, à travers des journaux, que les autorités émiraties souhaiteraient que les pays rapatrient leurs citoyens. «Le conseil a ainsi recommandé au ministre des Affaires étrangères d’entrer en contact avec notre ambassadeur pour confirmer l’information afin d’entamer, si cela s’avère vrai, les procédures pour leur retour». Pour le porte-parole, la mise en quarantaine des 40 personnes ne poserait pas de problème. Le ministre a même évoqué un budget de 110.000 euros déjà alloué aux procédures mentionnées. Quant à ceux qui sont à Maurice et à Madagascar, le gouvernement examine la situation car dans ces deux pays, les mesures de confinement sont en vigueur. «Nous devons attendre un peu la levée de ce confinement et voir comment pourrait-on faire avec», a rapporté Houmed M’saidie.

Au sujet des moyens de prévention contre le Coronavirus, le comité interministériel a abordé la question en mettant un accent sur le matériel du corps médical. «Nous savons que jusqu’aujourd’hui, nous avons réceptionné des aides uniquement des matériels pour la protection du personnel médical, avec l’aide de Jack Ma, de la Chine et bientôt de l’Oms». Concernant les masques, c’est au comité scientifique de dire quand est-ce qu’il recommandera le port.

Sur la question des médicaments, Houmed M’saidie a soutenu que le sujet est en discussions, même-si aucun cas n’est déclaré dans le pays en dehors de Mayotte. «Le gouvernement est en contact avec beaucoup de pays comme le Maroc, l’Inde et même la France car Sanofi fabrique des médicaments, pour être prêt au cas où des cas seront déclarés». Sachant que le monde entier n’est pas encore d’accord sur tel ou tel médicament.

Concernant l’appareil d’analyse pour détecter le virus, le porte-parole du gouvernement a informé que la commande du Pcr est lancée avec une compagnie sud-coréenne basée à Maurice. «L’appareil est évalué à 210.000 dollars. Dans dix jours, il sera prêt». Au terme de son compte rendu, le porte-parole a parlé de 5 personnes seulement placées en quarantaine dont 3 à Mwali, 1 à Ndzuani et 1 à Ngazidja. «Cela justifie que le travail de surveillance des frontières n’est pas négligé».

Nassila Ben Ali

