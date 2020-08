Rapatriement / inter îles : une seconde arnaque

Tribune: Effectivement inter île avait décollé de l’aéroport de Hahaya avant d’être rappelé 25 minutes après. Pendant qu’a Madagascar les passagers étaient déjà en salle d’attente. C’est la seconde fois que les mêmes passagers furent rameutés à ivato par la même compagnie pour finir par rentrer bredouille.

Comme à son habitude inter île va jeter l’opprobre sur les autorités malgaches. Or à en croire mon article « la folie de grandeur d’inter ile » du 04 juillet 2017 cette compagnie devait à l’aviation civile malgache(ACM) 3 milliards de francs malgache. Raison pour laquelle les vols d’inter île furent suspendus pendant une semaine. Inzoudine n’a soldé qu’un milliard à l’époque pour débloquer la situation. A noter que rien qu’a Madagascar, inter île a abandonné 500 passagers à leurs propres sorts. Dès lors, comment inter île compte obtenir une clearance pour atterrir à Ivato avec 2 milliards (99000) euros d’impayés ?

Dans sa filouterie, inter ile s’est vu attribuer 10 Rotations pour rapatrier les comoriens bloqués à Madagascar. De crainte de voir son appareil immobiliser à ivato, Inzoudine a écrit à l’ACM pour soit disant faire face à ses dettes. Il a proposé de payer un pourcentage à chaque rotation. Sentant la supercherie d’une compagnie insolvable, L’ACM exige d’inter ile de payer d’abord 50% de sa dette avant d’avoir l’autorisation. Dire qu’inter ile s’entête à berner tout le monde ?

Autant le dire qu’à Dubai, tanzanie, maurice, tanzanie, l’état a assuré les rapatriements certes avec négligences mais sans encombre ? Pourquoi ceux qui sont à Madagascar sont laissés pour compte ? Certes c’est le fait de se porter volontaires à payer tout ce qu’il faut pour renter qui attire tous les chasseurs de prime. Est-ce une raison pour que le gouvernement donne carte blanche à AB aviation et inter île pour venir dépouiller des comoriens en situation de détresse ? À noter qu’il faudrait payer au moins 450 euros de billets et 150 euros de prise en charge. Or au vu de tous les rapatriements c’est l’état qui s’est chargé de l’hébergement.

De toute évidence l’état doit agir vite pour venir au secours des comoriens bloqués à Madagascar. La seule solution c’est que l’état négocie directement avec air Madagascar. De source sur au sein de la compagnie, si l’état sollicite air Madagascar le billet reviendra au plus à 350 euros.

Que le gouvernement d’Azali ait pitié des comoriens bloqués a Madagascar

Par Cap Patrie