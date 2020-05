RASMI octroie 3000 masques d’une valeur de 2 200 € à la commune de Mitsamihuli Ya Mboini

Comme annoncé dernièrement, En présence du Préfet Djambé Achraffe, du Maire par Intérim, Halifa, CHANFI, du Président de l’association Al-Qibla, Elamine SAID HASSANE, et de quelques notables, nous avons restitué les 3000 masques multi usages confectionnés par des couturiers locaux, à la commission qui œuvre au quotidien pour la sensibilisation dans la lutte et la prévention contre le COVID-19.

Ces masques destinés aux personnels soignant et non soignant de l’hôpital de Mitsamihuli, des usagers et commerçants du marché de Mitsamihuli, des organes de presse ainsi que des personnes vulnérables dans les 6 localités composant la commune, de Ndzaouzé à Hadawa, seront distribués courant de la semaine. Nos sincères remerciements aux couturiers qui ont rejoint cette chaine solidaire pour finaliser les masques en un temps record, mais aussi à M. Le préfet, Le Maire intérimaire, le Président de la commission, le Président de l’association Al Qibla qui se sont mobilisés à nos côtés pour accompagner l’opération.

Toute notre reconnaissance à nos adhérents et amis de RASMI à Mitsamihuli pour avoir travaillé d’arrache-pied afin de coordonner et accompagner toutes les dispositions nécessaires pour atteindre l’objectif de la production de 3000 masques. Merci à l’ambassadeur Mahamoud Soilih Lamartine, Mesdames Warda Madouhouli et Zainaba Ahmed, MM Aboubacar Ahmed et Ahmed Mbapandza… .

Ensemble œuvrons sans relâche pour endiguer la propagation de cette épidémie. Respectons et faisons respecter les mesures barrières, Insh Allah, Ngaridjo Uvuka Ridje Rizambe Hadissi.

Le bureau de RASMI