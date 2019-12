Recensement des Comoriens qui sont à Madagascar

L’Ambassade de l’Union des Comores à Madagascar procède au Recencement des Ressortissants Comoriens dans la Grande Ile.

Nous appelons à cet effet tout Comorien residant à Madagascar pour une durée supérieure à six (06) mois de joindre à cette Fiche de Recencement dûment remplie, une piece pièce d’identité et deux (02) photos et les deposer :

– à l’Ambassade des Comores à Antananarivo

– au Consulat Général des Comores à Mahajanga.

Pour ceux qui reesident hors d’Antananarivo ou de Mahajanga

– par email à amba.comores_tana@yahoo.fr

A lire aussi : Le gouvernement retrouve un nouveau SG par intérim