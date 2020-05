Recette : Cuscuma, Marduf (couscouma, mardouf)

Le « mkatra cuscuma » est une galette incontournable aux Comores. Souvent utilisée dans les festivités joviales des îles, elle « passe partout » au quotidien, comme dans les mariages et les invitations. Elle est surtout dégustée au moment de manger pendant tout le mois de ramadan et presque dans toutes les maisons de la Grande Comore. Elle peut être dégustée avec du thé ou du jus de fruit au petit-déjeuner, accompagner la fameuse viande « Ntibé » des Comores et les sauces tomates dans les déjeuners, pique-niques, comme dans les dîners.

Le cuscuma est aussi appelé marduf ou maberedre, dans certains régions et îles et nous vient sûrement de Zanzibar où il porte le nom de « chapati ».

Je vous mets une recette basique, la technique étant la plus sophistiquée pour avoir un cuscuma, bien rond et surtout bien la tourner pour avoir une belle dorure.

Ingrédients:

1kg de farine

6 c à s de beurre clarifié, environ 125ml

1 verre et 1/2 eau peu salé (ou du lait ou lait au coco)

Préparation:

Mettre la farine dans un saladier, faire chauffer le beurre clarifié, bien mélanger avec la farine.

Ajouter l’eau tiède et peu salée petit à petit tout en mélangeant jusqu’à devenir une pâte homogène que l’on pourrait étaler avec un rouleau pâtissier. Partager en 12 à 14 boules de la même taille.

(on peut ajouter une poignée de lait en poudre et 3 oeufs en diminuant l’eau, mais je reste sur la base.)

Source : http://mwanamshe-nde-upiho.com/2020/04/cuscuma-ou-marduf.html