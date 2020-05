Recette : Mkatra futra (mkatra foutra, mkatre wa ufutra)

Par Rahma.

Le « mkatra foutra » est parmi les incontournables pains des îles Comores.

Il y existe 2 types de mkatre wa ufutra, (du moins que je sache ):

Il y a les fins avec plein de trous (mkatra foutra wa zidzodzo), on les retourne sur la poêle pour faire dorer dessus.

Et il y a les gros qui gonflent bien dessus, on les cuit sur une poêle spécialisée que l’on retourne directement sur le feu pour dorer dessus.

Ce sont ceux-là que je vous propose la recette aujourd’hui.

Ingredients mkatra ufutra Comores:

1kg farine

80cl de lait au coco en boite

25 cl d’eau

4 oeufs

3 c à s de levure boulangère

4 c à s de beurre clarifié

1 c à s ras de sel en poudre

Des graines de sésame.

Préparation:

Utiliser une grande marmite ou une jatte, pour ne pas que la pâte déborde, car elle devra doubler de volume dedans.

Mettre la farine, le sel, la levure boulangère et le beurre clarifié dans une jatte, mélanger à l’aide d’une maryse (c’est très efficace, on a même pas besoin de toucher cette pâte 😉). Ajouter les oeufs et le lait de coco en brique, bien mélanger, rajouter l’eau au fur et à mesure en mélangeant jusqu’à avoir une pâte homogène et un peu gluante comme sur la vidéo a sur les photos et la vidéo sur facebook. Couvrir, laisser reposer quelques heures selon le temps qu’il fait et la levure utilisée. Laisser la pâte doubler de volume, voir même plus selon la levure.

Cuisson:

Mettre de l’eau avec un peu de sel dans une tasse.

Il faudra en verser sur la poêle à chaque fois qu’on veut mettre la pâte dessus, (c’est ce qui permet au pain de coller sur la poêle au moment où on va le retourner, vers le feu ).

Laisser cette eau salée sécher sur la poêle sur le feu.

Y mettre 1 louche ou 2 de la pâte et bien l’étaler sur la poêle en faisant un creux au centre et des « monts » autour.

Verser quelques graines de sésames dessus.

Cuire sur un feu doux pour bien gonfler dessus et commencer à sécher.

Prendre un torchon, tenir la manche de la poêle, augmenter le feu et retourner la poêle vers le feu (normalement on utilise un réchaud à charbon, mais bon, je fais avec ce que j’ai, on peut les faire même au four mais dans ce cas diminuer vraiment les degrés de chaleur, ça doit cuire dans une température basse pour bien gonfler et ne pas trop durcir dessus.) Il faut faire sécher le pain dessus et avoir une belle dorure. (Tenir la manche avec un torchon, surveiller la dorure avant de retourner la poêle et d’enlever le mkatre wa foutra à l’aide d’un couteau.)

Il est important de décoller le mkatre de la poêle et de le sortir de la poêle avant de badigeonner d’un peu d’huile dessus pour faire briller un peu. (Important car si l’huile rentre sur la poêle, le pain va décoller à chaque fois).

Mettre directement dans un bol isothermique et fermer pour les garder tendre et au chaud, avant de servir avec une sauce ou le bon ntibé de chez nous.

Ps: On peut les congeler, il vaut mieux les chauffer à la vapeur.

Pour que le mkatra foutra soit encore plus tendre rajouter un peu de lait au coco, mais par contre il aura des trous par çi et par là.

Source : http://mwanamshe-nde-upiho.com/2020/05/mkatra-futra-mkatra-foutra-mkatre-wa-ufutra-comores.html